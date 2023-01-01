Максим Артамонов Проектную документацию по зданию хлебозавода в Перми разработают до конца августа Собственник должен сохранить объект и провести реставрационные работы Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

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В отношении здания бывшего хлебозавода № 1 в Перми (ул. Окулова, 73а), которое купил бизнесмен Всеволод Юшков, до конца августа будет составлена проектная документация. В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия в Пермском крае пояснили, что существенным условием договора купли-продажи такого объекта является выполнение требований по его сохранению. Требования предусмотрены охранным обязательством, утверждённым приказом Инспекции от 29 февраля 2022 года № Пр55-01-06-321 и являются неотъемлемой частью договора.

В инспекции отметили: охранным обязательством определены сроки выполнения правообладателем работ по сохранению объекта культурного наследия, а именно: за 18 месяцев с даты утверждения охранного обязательства разработать проектную документацию. А работы по сохранению объекта культурного наследия должны быть проведены в течение 36 месяцев с даты согласования проектной документации.

Напомним, в начале февраля этого года были подведены итоги конкурса о продаже отдельно стоящего пятиэтажного здания бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Победителем признан предприниматель Всеволод Юшков, который предложил за объект 38 млн 761 тыс. 523 руб. Начальная цена лота составляла 28 млн руб.

Это здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и в госреестре значится как памятник «Завод спиртоочистительный». Главным условием его продажи была реставрация.

Юшкову предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, в течение трёх лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса с восстановлением исторических дверных и оконных проёмов, смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.

В марте этого года глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с предпринимателем Юшковым, чтобы обсудить «концепцию наполнения этого объекта». Состоялась ли эта встреча, чиновник не сообщал.

Всеволод Юшков — учредитель ООО «Яуза-Девелопмент». Основной вид деятельности компании — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Также Юшков является совладельцем ООО «Недвижимость-Плюс», которое в 2020 году купило здание ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Через два года компания продала его обратно городским властям за 74,7 млн руб. Это решение поддержали депутаты Пермской городской думы.

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