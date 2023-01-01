Максим Артамонов Мэр Перми обсудит с владельцем здания хлебозавода «концепцию наполнения объекта» Имущество было продано Всеволоду Юшкову за 38,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Хлебозавод

wikimapia.org

Глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира, который проходил на его странице ВКонтакте, рассказал, что встретится с предпринимателем Всеволодом Юшковым, купившим у мэрии здание бывшего хлебозавода № 1, чтобы обсудить «концепцию наполнения этого объекта».

«В ближайшее время планирую с ним встретиться, чтобы обсудить, что он собирается в нём делать. Единственное, что я слышал, это подтверждение сохранения объекта», — сообщил чиновник.

Напомним, итоги конкурса о продаже отдельно стоящего пятиэтажного здания бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а были подведены в начале февраля. Победителем признан предприниматель Всеволод Юшков, который предложил за объект 38 млн 761 тыс. 523 руб. Начальная цена лота составляла 28 млн руб.

Это здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и в госреестре значится как памятник «Завод спиртоочистительный». Главным условием его продажи была реставрация.

Юшкову предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, в течение трёх лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса с восстановлением исторических дверных и оконных проёмов, смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.

Всеволод Юшков — учредитель ООО «Яуза-Девелопмент». Основной вид деятельности компании — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.С 2013 по 2021 год фирма владела зданием бывшего клуба ВКИУ по ул. Окулова, 5, которое планировалось реконструировать под дом с офисами, апартаментами и элитными квартирами. Помимо этого, краевые власти озвучивали планы о выкупе этого здания под региональный Дом молодёжи, но в итоге отказались от этих планов.

Юшков также является совладельцем ООО «Недвижимость-Плюс», которое в 2020 году купило здание ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Через два года компания продала его обратно городским властям за 74,7 млн руб. Это решение поддержали депутаты Пермской городской думы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.