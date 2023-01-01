Алёна Бронникова К важному матчу «Амкар» подготовил для болельщиков концерт и развлекательную программу Пришедших на стадион будет ждать фотозона, танцевальная и киберспортивная площадки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

Руководство футбольного клуба «Амкар» подготовило развлекательную программу для болельщиков перед субботним матчем с Тюменью. Победа приблизит «красно-чёрных» к выходу в первый дивизион. Анонсом событий с «Новым компаньоном» поделилась пресс-служба клуба.

В предматчевой программе, которая начнётся в 13:00 в манеже на стадионе «Звезда», зрители смогут поучаствовать в челленджах, игре в «улётный футбол» и проверить свою меткость. Кроме того, в интерактивной зоне будут расположены киберспортивная и танцевальная площадки, фотозона, аквагрим и палатка с сахарной ватой.

Болельщики зарядятся выступлениями нескольких пермских музыкантов. В «Амкаре» обещают музыку популярного шоумена Владимира Куляпина, известного как диджей Basco. Знакомую фанатскому кругу ска-группу ValieDollz, исполнявшую свои хиты на «Ночи музеев» в ПГНИУ в 2018 году, и хип-хоп исполнитель G.Raptor, автор хита «Спасибо», звучавшего в чартах 2014-2018 годов.

Матч «Амкар» — «Тюмень» состоится 29 апреля в 15.0 на стадионе «Звезда». Обе команды находятся на лидирующих позициях четвёртой группы в турнирной таблице Второй футбольной лиги. Пока Пермь отстаёт на 4 очка.

Первые после перерыва матчи для любителей футбола в Перми стали не самыми удачными. После первого проигрыша в «Амкаре» изменился тренерский штаб. На смену Рустему Хузину пришёл Иван Черенчиков. Следующая игра под его руководством не принесла долгожданной победы, но уже в начале апреля красно-чёрные обыграли «Динамо-Барнаул».

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