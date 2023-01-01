Андрей Стрельцов «Амкар» одержал первую победу в официальном матче в этом году В домашнем матче было обыграно «Динамо-Барнаул» Поделиться Твитнуть

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Первую победу под руководством нового тренера одержал «Амкар» в воскресном матче 20-го тура чемпионата Второй лиги. «Красно-чёрные» на родном стадионе обыграли барнаульское «Динамо» 2-1. Гости первыми открыли счёт в первом тайме. Однако после перерыва пермяки не только отыгрались, но и вышли вперёд. Голы забили Гиоргий Уридия и Роман Симонов.

Напомним, после возобновления чемпионата второй лиги 2 апреля у «Амкара» произошла смена тренерского штаба, и исполнять обязанности наставника команды был назначен Иван Черенчиков.





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