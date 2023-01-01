Андрей Стрельцов И.о. главного тренера ФК «Амкар-Пермь» назначен Иван Черенчиков До этого он возглавлял молодежную команду Поделиться Твитнуть

Иван Черенчиков / фото: readfootball.com

В пермском футбольном клубе «Амкар» произошла неожиданная смена главного тренера. Как сообщает пресс-служба «красно-черных», Рустем Хузин и его тренерский штаб отправлены в отставку.

И.о. главного тренера назначен Иван Черенчиков. До этого он возглавлял молодежную команду «Амкара».

Отставка случилась после проигрыша пермяков в Миассе в первом официальном матче возобновленного первенства страны местному «Торпедо» со счётом 1:2.

Следующий поединок в турнире «Амкар» проведёт​ на своём поле с омским «Иртышем» 13 апреля.

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