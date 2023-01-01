Андрей Стрельцов «Амкар» уступил в своём первом официальном матче года Матч в Миассе сложился неудачно для пермского футбольного клуба Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Амкар» свой первый поединок после зимнего перерыва в чемпионате Второй лиги сезона 2022/23 сыграл на выезде против «Торпедо-Миасс». Итог встречи 2-1 в пользу хозяев поля.

Торпедовцы первыми открыли счёт в матче. Затем Александр Подбельцев восстановил равенство на табло. Но под занавес первой половины хозяева поля сумели забить ещё один гол.





Очередную игру турнира «Амкар» сыграет уже в Перми 13 апреля. Соперником будет «Иртыш» из Омска.

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