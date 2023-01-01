Максим Артамонов В Пермском крае в двух министерствах назначены новые статс-секретари Ирина Махнева и Наталья Жоголь стали замами в министерствах по тарифам и ЖКХ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Курировать вопросы правового обеспечения в краевом министерстве тарифного регулирования будет Ирина Махнева. Она приступила к исполнению обязанностей с 27 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новый статс-секретарь более 20 лет проработала в прокуратуре Индустриального района Перми, 14 из которых занимала должность заместителя прокурора. Ирина Махнева окончила юридический факультет Пермского госуниверситета по специальности «Юриспруденция», отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, по данным telegram-канала «Реальная Пермь», новым статс-секретарём в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, назначена Наталья Жоголь. Она стала новым заместителем министра с 25 апреля. Наталья Жоголь — бывший начальник юротдела в министерстве.

Её предшественником на этом посту был Иван Крайнов. В марте он был назначен гендиректором ООО «Пермский краевой экологический оператор». Эта компания занимается обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией отходов.

Напомним, с 24 апреля был расторгнут трудовой контракт с бывшим заместителем министра тарифного регулирования Еленой Денисовой. Чиновница курировала вопросы правового обеспечения ведомства. Новым замминистра стал Сергей Россихин.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе минтарифов, Сергей Россихин будет курировать непромышленную отрасль, в том числе сферу обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также вопросы, связанные с цифровизацией и автоматизацией процессов тарифного регулирования. Он назначен на место Владислава Степина, который покинул должность по своей инициативе в январе этого года.

В настоящий момент у министра тарифного регулирования три заместителя, отметили в ведомстве.

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