Максим Артамонов Замминистра тарифного регулирования и энергетики Прикамья стал Сергей Россихин Он занял место ушедшей в отставку Елены Денисовой Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 24 апреля расторгнут трудовой контракт с заместителем министра Еленой Денисовой. Чиновница курировала вопросы правового обеспечения ведомства.

Как сообщает telegram-канал «Реальная Пермь», Денисова уволилась по собственному желанию. В министерстве тарифного регулирования и энергетики подтвердили отставку, отметив, что место Денисовой займёт выходец из «Пермэнерго» Сергей Россихин.

Он будет курировать непромышленную отрасль, в том числе сферу обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также вопросы связанные с цифровизацией и автоматизацией процессов тарифного регулирования. К исполнению обязанностей он приступил с 24 апреля.





«Новый заместитель министра имеет высшее экономическое образование. Более 10 лет Сергей Россихин занимал должность начальника отдела тарифообразования «Россети Урал» — «Пермэнерго». Обладает высоким профессионализмом и компетенциями в данной сфере», — сообщили в пресс-службе минтарифов.

Это уже не первая отставка в региональных министерствах за последний месяц. Так, 14 апреля был расторгнут трудовой контракт с замминистра краевого минобра Екатериной Черепановой, которая уволилась по собственному желанию. Она курировала вопросы науки и высшего образования.

Сообщалось, что её обязанности будет временно исполнять начальник отдела развития наук и высшего образования Виктория Бондаренко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.