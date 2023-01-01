Максим Артамонов
Замминистра тарифного регулирования и энергетики Прикамья стал Сергей Россихин
Он занял место ушедшей в отставку Елены Денисовой
С 24 апреля расторгнут трудовой контракт с заместителем министра Еленой Денисовой. Чиновница курировала вопросы правового обеспечения ведомства.
Как сообщает telegram-канал «Реальная Пермь», Денисова уволилась по собственному желанию. В министерстве тарифного регулирования и энергетики подтвердили отставку, отметив, что место Денисовой займёт выходец из «Пермэнерго» Сергей Россихин.
Это уже не первая отставка в региональных министерствах за последний месяц. Так, 14 апреля был расторгнут трудовой контракт с замминистра краевого минобра Екатериной Черепановой, которая уволилась по собственному желанию. Она курировала вопросы науки и высшего образования.
Сообщалось, что её обязанности будет временно исполнять начальник отдела развития наук и высшего образования Виктория Бондаренко.
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