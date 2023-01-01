Елена Синица Власти Прикамья создали оператора мусорных проектов Эта организация будет заниматься обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией отходов Поделиться Твитнуть

ООО «Полигон твёрдых бытовых отходов города Березники» переименовано в ООО «Пермский краевой экологический оператор» (ПКЭО). Такие данные появились в «СПАРК-Интерфакс», передаёт «Коммерсант-Прикамье».

Сменился и руководитель организации — гендиректором компании стал Иван Крайнов, ранее он занимал должность замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края. Как пояснили в краевом минЖКХ, эта организация будет заниматься обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией отходов.

Экологический оператор будет претендовать на реализацию всех мусорных проектов в регионе, которые будут проводиться в рамках национального проекта «Чистая страна».

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