Новая краевая инфекционная больница в Перми построена на 60% Основные работы сейчас ведутся в лечебном корпусе Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Общая строительная готовность Пермской краевой инфекционной больницы составляет 60%, об этом сообщили в минстрое.

В ведомстве рассказали, что основные работы сейчас ведутся в лечебном корпусе — там идёт устройство кровли, монтаж окон, фасадные работы. Кладка внутренних стен и перегородок 1 и 2 секций выполнена на 90%, в третьей секции выполняется устройство систем отопления.

В министерстве добавили, что административно-хозяйственный корпус уже комплектуется крупногабаритным технологическим оборудованием — смонтированы холодильные камеры, ведётся их наладка.

Подрядчик строительства «ЖБК-Строй» уже возвёл на площадке все три здания, на территории проведены коммунальные сети, завершается устройство ёмкостей локальных очистных сооружений. Началась прокладка сетей медицинских газов.

Напомним, строительство новой краевой инфекционной больницы по адресу: Пермь, ул. Леонова, 84 началось в феврале прошлого года.

В лечебном учреждении должно появиться 232 койко-места, кабинеты диагностики, кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета, дезинфекционное отделение, отделение санитарной обработки транспорта, лаборатории.

Строительство обойдётся в 5,4 млрд руб.

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