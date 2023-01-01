Максим Артамонов В Перми на Дне города за 943 тысячи рублей выступит группа Reflex Продолжительность концертного блока — не менее 40 минутт Поделиться Твитнуть

Администрация Перми заплатит 943 тыс. руб. за выступление группы Reflex на Дне города 12 июня. Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий уже заключила соответствующий контракт.

Группа должна выступить в период с 15:00 до 20:00 на городской эспланаде — точное время пока не определено. Продолжительность концертного блока — не менее 40 минут.

Согласно контракту, во время исполнении музыкальных произведений из утверждённого концертного репертуара фонограмму можно будет использовать только для инструментального сопровождения. Использование ненормативной лексики запрещено.

Напомним, в конце марта стал известен гонорар DJ Smash (Андрея Ширмана) за выступление в День города. С исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб.

Ранее также были названы гонорары и других артистов. Так, за 50-минутное выступление певца и блогера Ивана Дмитриенко заплатят 1,79 млн руб., экс-солисту группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу — 1,06 млн руб., а певцу Александру Айвазову — 312 тыс. руб.

Кроме того, в апреле стало известно, что администрация Перми заключила контракт о выступлении на Дне города певицы Татьяны Овсиенко. Оно обойдётся почти в 500 тыс. руб. Концерт запланирован на городской эспланаде.

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