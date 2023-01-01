Алёна Бронникова «Единая Россия» начала набор кандидатов на довыборы в пермскую гордуму Праймериз состоится в конце мая Поделиться Твитнуть

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Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми начался приём документов для участия в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5 от партии «Единая Россия». Информация об этом появилась в telegram-канале регионального отделения «Единая Россия Прикамье».

Кандидаты могут подать заявки на участие до 27 апреля. Избиратели по этому округу смогут зарегистрироваться на сайте предварительного голосования до 26 мая, где затем состоятся сами праймериз 22-28 мая. Довыборы состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

Депутатом по одномандатному избирательному округу №5 Индустриального района Перми ранее был Сергей Захаров, уехавший в Германию. В апреле он добровольно сложил с себя полномочия, объяснив это несогласием с нынешней политикой государства. Члены комитета гордумы по местному управлению и регламенту поддержали его решение.

Сергей Захаров был избран в 2016 году в гордуму VI созыва, а затем в 2021 году в гордуму VII созыва по одномандатному округу №5 от «Единой России».





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