Алёна Бронникова
За бывшего владельца пермского мини-отеля «Карамель» погасят долги
Суд рассмотрит поступившее заявление 19 апреля
В Арбитражный суд Перми в начале апреля бизнесмен Юрин Николай Дмитриевич подал заявление с намерением погасить долги Сергея Щербакова — экс-владельца мини-отеля «Карамель», где в 2020 году погибли люди. В опубликованном определении суда рассмотрение ходатайства назначено на 19 апреля.
«В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление Юрина Николая Дмитриевича о намерении погасить требования по обязательным платежам в полном объёме, которое подлежит принятию к производству и назначению к судебному заседанию», — сообщается в документе.
По данным СБИС, бизнесмен Юрин Николай Дмитриевич с 2019 года является учредителем ООО «Кастос», зарегистрированного в Сочи (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Ранее Юрин вёл гостиничный бизнес в Пермском крае.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.