Алёна Бронникова За бывшего владельца пермского мини-отеля «Карамель» погасят долги Суд рассмотрит поступившее заявление 19 апреля Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Арбитражный суд Перми в начале апреля бизнесмен Юрин Николай Дмитриевич подал заявление с намерением погасить долги Сергея Щербакова — экс-владельца мини-отеля «Карамель», где в 2020 году погибли люди. В опубликованном определении суда рассмотрение ходатайства назначено на 19 апреля.

«В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление Юрина Николая Дмитриевича о намерении погасить требования по обязательным платежам в полном объёме, которое подлежит принятию к производству и назначению к судебному заседанию», — сообщается в документе.

По данным СБИС, бизнесмен Юрин Николай Дмитриевич с 2019 года является учредителем ООО «Кастос», зарегистрированного в Сочи (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Ранее Юрин вёл гостиничный бизнес в Пермском крае.

Напомним, трагедия в мини-отеле «Карамель» произошла в январе 2020 года. Учреждение располагалось в подвале жилого дома на ул. Советской Армии, 21. В результате прорыва трубы отопления подвал затопило кипятком, погибли пять человек. Владельца приговорили к пяти годам колонии общего режима по статье УК РФ за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и возмещению морального вреда потерпевшим и родственникам погибших в сумме 15 млн руб. Сергей Щербаков вышел по УДО в июне 2022 года, а осенью его признали банкротом.

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