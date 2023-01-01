Максим Артамонов В Перми собран каркас муниципального дома по улице Чайковского, 11 Чиновники обещают сдать объект в эксплуатацию в конце года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В Перми завершены работы по монтажу каркаса нового муниципального дома по ул. Чайковского, 11. Его планируется сдать к концу года. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

Объект возводит подрядная организация «Ярус стандарт», входящая в Yarus group. Сейчас подрядчик занимается утеплением фасада, монтажом окон, инженерных сетей, устройством систем вентиляции и дымоудаления. В ближайшее время начнётся внутренняя отделка.

Сдать новый дом чиновники обещают в конце года. Этот проект курирует управление капитального строительства администрации Перми. Дом строится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» для переселения людей из аварийного жилья. После постройки в нём будет 249 квартир. На придомовом участке должны быть оборудованы детская и спортивная площадки.

Кроме этого дома, власти начали строительство ещё трёх домов: по ул. Маяковского, 54 и 57 в Дзержинском районе и ул. Нейвинской, 3а в Свердловском районе. Их сдача планируется на 2024 год.

По словам чиновника, после строительства домов квартиры получат почти 2,5 тыс. человек, что сопоставимо с общим числом людей, ежегодно расселяемых в Перми из аварийного жилья.

Напомним, в конце марта члены Пермской инвестиционной комиссии одобрили увеличение стоимости строительства двух муниципальных домов по ул. Маяковского, 54 и 57. Несмотря на то что депутаты гордумы в составе комиссии голосовали против, попросив мэрию сначала обосновать существенный рост, решение было принято за счёт входящих в орган чиновников горадминистрации.

Ранее суммарная стоимость домов составляла около 1,082 млрд руб., а теперь их строительство обойдётся бюджету в 1,74 млрд руб. Причиной увеличения сметы стал значительный рост цен на стройматериалы, пояснили в УКСе. В связи с этим с подрядчиками заключат допсоглашения к муниципальным контрактам.

Первый муниципальный дом (6 этажей, ул. Сокольская, 12) был построен в Кировском районе Перми в октябре 2014 года, а полностью заселён в начале 2015-го. Победителем конкурса на его строительство стало ОАО «ПЗСП», которое на тот момент возглавлял Алексей Дёмкин. После сдачи в эксплуатацию в дом переехали 235 семей из аварийного жилья и военнослужащие. Городские власти признали этот опыт успешным и решили продолжить такую практику.

Однако сами жильцы жаловались на некачественное исполнение дома. Они рассказывали, что со стен бежит вода, а людям, живущим на нижних этажах, приходится слушать круглосуточно журчание водосточных труб. В то же время, жалобы поступали и от управляющей компании. Её представители говорили, что жители не платят за коммунальные услуги.

О практике строительства муниципальных домов в Перми читайте в нашей статье.

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