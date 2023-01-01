Строительство муниципальных домов в Перми подорожает на 60% Причиной стал рост цен на стройматериалы Поделиться Твитнуть

Члены Пермской инвестиционной комиссии всё-таки одобрили увеличение стоимости строительства двух муниципальных домов по ул. Маяковского, 54 и 57. Несмотря на то что депутаты гордумы в составе комиссии голосовали против, попросив мэрию сначала обосновать существенный рост, решение было принято за счёт входящих в орган чиновников горадминистрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, ранее суммарная стоимость домов составляла около 1,082 млрд руб., а теперь их строительство обойдётся в 1,74 млрд руб.: 860,4 млн руб. — на возведение новостройки по ул. Маяковского, 54 и 881,4 млн руб. — на дом по ул. Маяковского, 57. Таким образом, средняя стоимость строительства 1 кв. м в этих домах составит 86-88 тыс. руб. при рыночной стоимости первичного жилья в Перми в среднем 108 тыс. руб. за 1 кв. м.

Причиной увеличения сметной стоимости строительства объектов стал значительный рост цен на стройматериалы, прокомментировали в управлении капстроительства. В апреле с подрядчиками заключат допсоглашения к муниципальным контрактам.

Напомним, дома строятся для расселения горожан из аварийного жилья. Завершить стройку предполагается в 2024 году.

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