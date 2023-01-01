Инвесткомиссия отказалась обсуждать увеличение сметы на строительство муниципальных домов в Перми Мэрию попросили объяснить причины существенного удорожания проекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестиционная комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов 17 марта рассмотрела предложения администрации Перми о внесении изменений по срокам и стоимости в ряд текущих инвестпроектов.

В частности, мэрия предложила согласовать увеличение финансирования строительства муниципальных многоквартирных домов по ул. Маяковского, 54 и 57. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин предложил вопрос не рассматривать до уточнения причин существенного роста сметы: «Необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, пересмотреть сметную стоимость и предоставить членам инвестиционной комиссии результаты этой работы». Цитату приводит пресс-служба думы.

Также на 2024 год мэрия предложила перенести реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» в Дзержинском районе Перми. Выявлена необходимость увеличения мощности и, следовательно, проектирования дополнительной (временной) канализационной насосной станции, в связи с чем сроки по разработке ПСД увеличились. Члены комиссии поддержали изменение срока.

Также было принято решение о прекращении капитальных вложений в строительство учебного корпуса Лицея № 10 по ул. Технической, 22. Начальник департамента образования Анна Деменева рассказала, что в 2023 году будет открыт новый корпус Лицея № 10 по ул. Серебристой, 8 на 1626 мест, что снимет проблему переукомплектованности. В связи с этим строительство ещё одного корпуса нецелесообразно. Администрацией Перми совместно с минобром и минстроем края принято решение о переносе финансирования с данного объекта на строительство школы в Рабочем посёлке.

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