Максим Артамонов Муниципальные метры Как в Перми строятся дома для расселения из аварийного жилищного фонда Поделиться Твитнуть

В муниципальном доме на ул. Чайковского, 11 стройка идёт уже на уровне пятого этажа

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

В начале этого года в администрации Перми заявили, что намерены построить муниципальные жилые дома в каждом районе города. В них переселяют жителей из аварийного жилищного фонда. Первый такой дом появился ещё в 2014 году, с тех пор было построено два таких дома. «Новый компаньон» выяснил, с чего начиналась эта практика и насколько она успешна.

«Люди переезжают из развалюх в новые квартиры»

Первый муниципальный дом был построен в Кировском районе Перми в октябре 2014 года, а полностью заселён в начале 2015-го. Он состоит из шести этажей и расположен на ул. Сокольской, 12. Победителем конкурса на его строительство стало ОАО «ПЗСП». Работы были оплачены из городского и федерального бюджетов. Общая сумма составила 415 млн руб. После сдачи в эксплуатацию в дом переехали 235 семей из аварийного жилья и военнослужащие. Городские власти признали этот опыт успешным и решили продолжить такую практику.

Однако сами жители, которые поселились в первом муниципальном доме, жаловались на некачественное исполнение. Они рассказывали, что со стен бежит вода, а людям, которые живут на нижних этажах, приходится слушать кругло­суточное журчание водосточных труб. В то же время жалобы поступали и от управляющей компании. Её представители говорили, что жители не платят за коммунальные услуги.

Когда в 2017 году строился второй объект — на ул. Баранчинской, 10 в Мотовилихе, Дмитрий Самойлов, который на тот момент был главой Перми, говорил, что этот дом возводится на месте ранее снесённого аварийного жилья, и, таким образом, «вместо трущоб город получит современные кварталы».

Среди очевидных, по его мнению, плюсов было то, что город сам формирует необходимые характеристики дома, платит за квадратный метр цену меньше рыночной и поддерживает заказами пермских застройщиков. «Главное — люди переезжают из развалюх в новые квартиры», — утверждал Самойлов.

Осенью того же года власти анонсировали строительство третьего дома — на ул. Маяковского, 57 в Заостровке, но что-то пошло не так, и сроки были отодвинуты на несколько лет.

Четыре новых дома

Сейчас строительные работы ведутся на объекте на ул. Чайковского, 11 в Индустриальном районе. Его начали строить в августе прошлого года. Договор на возведение 10-этажного объекта городская администрация заключила с ООО «ЖКБ-Строй-Инвест». Подрядчик согласился на заключение контракта по максимальной цене — 535 млн руб.

В доме разместится 249 квартир, запроектированных под расселение горожан из аварийного жилья. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал этого года.

Договоры на строительство домов на ул. Маяковского, 54 и 57 заключены с ООО «Пермь-Уралстальконструкция», а строительство дома на ул. Нейвинской, 3а возьмёт на себя ООО «Рекон Строй». Это будут также 10-этажные дома площадью не менее 10 тыс. кв. м, рассчитанные на 250 квартир каждый.

Дома на ул. Маяковского, 54 и 57 чиновники обещают сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года, а на ул. Нейвинской, 3а — в четвёртом квартале 2024 года.

В результате ввода в эксплуатацию всех четырёх муниципальных многоквартирных домов власти обещают расселить более 2,4 тыс. человек.

Как заселяют и кого?

Жилые помещения, расположенные в муниципальных многоквартирных домах, предоставляются переселенцам из аварийного жилья либо по договору социального найма, если граждане проживали в жилом помещении, находящемся в муниципальной собственности. Ещё один способ — по договорам мены, если аварийные жилые помещения находились в частной собственности граждан. Предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным по площади занимаемому ранее жилью.

В управлении жилищных отношений администрации Перми считают, что муниципальные дома решают вопрос расселения быстрее, потому что квартиры строятся в расчёте на конкретную семью, а в готовых домах не всегда можно найти необходимые площади.

«Рынок готового жилья города Перми не располагает нужным объёмом жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. У города нет возможности закупать готовое жильё в таких объёмах», — объясняют чиновники.

В связи с этим было принято решение о строительстве муниципальных многоквартирных домов — они рассчитаны только на переселенцев из аварийных домов.

Техзадания для строительства муниципальных домов готовятся администрацией Перми с учётом потребностей города — квартиры в доме спроектированы именно той площади, которая необходима для предоставления жилья, муниципалитет имеет возможность контролировать ход строительства. Заказывая строительство и выбирая подрядчика по конкурсу, город экономит серьёзные средства.

Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения. Собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью, равнозначной площади ранее занимаемого жилья. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в новостройках.

Ежегодно средства на расселение из аварийного жилищного фонда выделяются из городского, краевого и федерального бюджетов. В прошлом году по нацпроекту «Жильё и городская среда» на расселение из аварийного жилья выделена рекордная сумма — 3,8 млрд руб. Эти средства направят в том числе на строительство муниципальных домов. В мэрии утверждают, что такие меры позволят «значительно продвинуться в ликвидации аварийного жилфонда и улучшить жилищные условия порядка 5 тыс. человек».

Что говорят эксперты?

Эксперты PAN City Group считают, что строительство муниципальных домов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» позволяет обеспечить людей современным жильём.

«На наш взгляд, данный подход эффективен как механизм развития комфортной городской среды, так как помимо проблемы обеспечения населения благоустроенным жильём решается вопрос благоустройства и комплексного развития территорий города за счёт сокращения непригодного для проживания жилья», — говорят в компании.

Развитие программы муниципального жилья может реализовываться в рамках расширении географии строительства, чтобы в каждом районе города были такие дома, полагают в компании. «Это позволит жителям аварийного фонда максимально комфортно сменить жильё, не меняя района проживания», — отметили эксперты.

В дополнение к этой программе существует также пилотный проект «Дом.РФ» по программе льготной аренды жилья. В его рамках возможна аренда квартиры со скидкой до 80% для некоторых категорий граждан.

По словам генерального директора ООО «СЗ «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, в сегодняшних условиях для расселения ветхого и аварийного жилья существует два механизма — выкуп такого жилья у собственников и предоставление нового в другом доме.

«Оба этих варианта приводят к тому, что человек вынужденно меняет привычную для него локацию. И этот фактор настолько существенный, что, несмотря на серьёзное улучшение жилищных условий, люди недовольны результатами расселения. Строительство муниципальных домов в районах, в которых много аварийного и ветхого жилья, позволит жителям этих домов оставаться в привычном районе и при этом жить в новом современном доме», — отмечает Бесфамильный.

На вопрос о том, что жители муниципальных домов жалуются на некачественное исполнение, а управляющие организации — на плохую собираемость платежей, руководитель «Орсо групп» пояснил: поскольку муниципалитет выступает заказчиком, то его обязанность — грамотно выбирать подрядную организацию, контролировать ход работ и принимать объект в соответствии с нормами.

«При таком подходе жалоб на качество не будет, — полагает Бесфамильный. — Проблема неплательщиков есть не только в муниципальных домах, у управляющих организаций есть законные механизмы, в том числе и судебные, для урегулирования данных ситуаций. Это кропотливая работа, но она необходима».

Михаил Бесфамильный считает, что альтернативой строительству муниципальных домов может стать выкуп жилья, подлежащего сносу. Однако рыночная стоимость таких домов позволит людям приобрести новое жильё только в отдалённых районах. Кроме того, «могут возникнуть сложности с оформлением сделок, если люди не обладают достаточными навыками и знаниями, но для кого-то такой вариант может быть предпочтительным».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.