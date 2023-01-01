Алёна Бронникова В Прикамье с начала года зафиксированы четыре лесных пожара Минприроды сообщает о начале пожароопасного периода Поделиться Твитнуть

В лесах Пермского края с начала года зафиксированы четыре пожара на площади 1,1 га. По данным регионального министерства природы, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, с его последующим переходом на земли лесного фонда.

Устойчивая тёплая и сухая погода на территории Прикамья весной 2023 года стала причиной введения пожароопасного сезона в четырнадцати лесничествах уже в апреле. Использование открытого огня вне оборудованных кострищ в лесах, парках и на сельскохозяйственных угодьях запрещено с середины весны в Добрянском, Закамском, Кишертском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Лысьвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Пермском, Сивинском, Чайковском и Юсьвинском лесничествах. Кроме того, в опасный период не допускается сжигание горючих материалов, мусора, пней, корней и стволов деревьев, оставленных в результате вырубки деревьев и кустарников.

Минприроды призывает соблюдать меры пожарной безопасности в регионе и напоминает об административной ответственности. По инициативе российского правительства в сентябре 2020 года был введён запрет на несанкционированное выжигание травы. Нарушение правил пожарной безопасности и неосмотрительное поведение в лесу может повлечь штрафы от 15 до 30 тыс. руб., а на примыкающих к лесам участках — до 40 тыс. руб.

Первый лесной пожар произошёл в Очёрском лесничестве 4 апреля. Следующий случай произошёл 9 апреля в Закамском лесничестве. С конца марта за несколько дней МЧС зарегистрировали восемь случаев горения сухой травы.





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