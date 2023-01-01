В Прикамье зарегистрирован второй лесной пожар Он случился на территории Закамского лесничества Поделиться Твитнуть

В Прикамье зарегистрирован второй лесной пожар. Он случился в воскресенье, 9 апреля, на территории Закамского лесничества в Перми. Об этом сообщили в Пермском лесопожарном центре.

Возгорание обнаружено в 12.43 на площади 0,5 га, локализовано в 12.48 на 0,5 га, ликвидировано в 12.54 на той же площади. В тушение огня участвовали 10 человек, привлекалась техника (три пожарные машины).

По предварительным данным, причиной лесного пожара стал переход огня с земель иных категорий при горении сухой растительности.

Напомним, первый лесной пожар в этом году был зарегистрирован 4 апреля на территории Очёрского лесничества. Его причиной стало возгорание травы на сопредельном с лесом земельном участке возле д. Осиновка (Большесосновский округ).

В лесопожарном центре добавили, что информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».





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