В Пермском крае зарегистрирован первый в 2023 году лесной пожар Площадь возгорания составила 0,1 га Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Как сообщили в Пермском лесопожарном центре, 4 апреля в Пермском крае, на территории Очёрского лесничества, на участке, свободном от аренды, произошёл первый в этом году лесной пожар.

По предварительным данным, его причиной стало возгорание травы на сопредельном с лесом земельном участке возле д. Осиновка (Большесосновский округ).

Площадь пожара на момент обнаружения составила 0,1 га. На его тушение привлекли 9 сотрудников Сивинской лесопожарной станции. Пожар был локализован в 17:30, а ликвидирован в 21:00.

В лесопожарном центре напомнили, что информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».

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