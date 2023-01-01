Алёна Бронникова В Пермском крае зафиксированы восемь случаев горения сухой травы С 30 апреля в регионе введут особый режим Поделиться Твитнуть

Пожар под Чайковским

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае с конца марта МЧС зарегистрировало несколько случаев возгорания сухой растительности на пяти территориях. Первый случай зафиксировали 31 марта в Пермском муниципальном округе.

«С начала года уже зарегистрировано восемь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 3450 кв. м на территориях Чайковского, Суксунского, Добрянского городских округов и Пермского, Большесосновского муниципальных округов», — сообщает пресс-служба ведомства. При этом шесть случаев возгорания произошли 4 апреля.

В МЧС напоминают о соблюдении требований пожарной безопасности и рекомендуют в лесу не разводить костры, не бросать мусор и тлеющие окурки, а при обнаружении возгораний и дыма принимать возможные меры для их тушения. Нарушения правил могут повлечь административную и уголовную ответственность, штрафы от 5 до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком до четырёх лет.

Запрет на посещение лесов для пермяков пока не вводится до наступления засушливой погоды. С началом пожароопасного сезона служба спасения будет ежедневно проводить профилактические мероприятия.

Краевое правительство установило начало пожароопасного сезона с 30 апреля.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о первом лесном пожаре в 2023 году в Прикамье. Он произошёл 4 апреля на территории Очёрского лесничества. Для тушения были привлечены девять сотрудников Сивинской лесопожарной станции.

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