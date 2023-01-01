Максим Артамонов В Перми снова случился пожар в историческом здании Ханнеса Мейера Это уже пятое происшествие с начала года Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

В Перми вновь загорелось бывшее общежитие по ул. Уральской, 110 — историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера 1924 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, для тушения пожара были задействованы девять человек личного состава и три спецмашины.

С начала года это уже пятый вызов МЧС с данного адреса. Перед этим в здании случился пожар в ночь на 4 апреля — горели перекрытия здания, площадь пожара составила 250 кв. м. Очевидцы разместили видео в соцсетях.

В феврале 2023 года мэрия Перми заключила договор с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию здания на 645,6 млн руб. Здесь планируется разместить школу № 146. Работы должны завершиться до конца 2025 года. В марте в мэрии собирались создать рабочую группу для планировки территории этого участка.

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