Алёна Бронникова Ночью в Перми возле цирка горело историческое здание Ханнеса Мейера Причины пожара выясняются Поделиться Твитнуть

фото: сообщество Вконтакте "Мой город Пермь"

В Перми у цирка в ночь на 4 апреля горело бывшее общежитие на ул. Уральской, 110 — это историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера 1924 года постройки. Видео очевидцев появилось в пермских соцсетях.

По данным краевого ГУ МЧС, информация о пожаре поступила почти в час ночи. На место выехали 9 единиц техники и 42 человека личного состава. Погибших и травмированных нет. Установлено, что горели перекрытия здания, площадь пожара составила 250 кв. м. Спасатели проводят проверочные мероприятия и выясняют причину возгорания.

В феврале 2023 года мэрия Перми заключила договор с ООО «ЖБК-Строй» по реконструкции здания на Уральской, 110 на 645,6 млн. руб. Здесь планируется разместить школу №146, работы должны завершиться до конца 2025 года. В марте в мэрии собирались создать рабочую группы для планировки территории этого участка.

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