Олег Антонов В Перми создадут рабочую группу по планировке территории по улице Уральской, 110 Возглавить её может замглавы Перми Ольга Андрианова Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

Администрация Перми собирается создать рабочую группу по реализации документации по планировке территории по ул. Уральской, 110. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

В документе говорится, что рабочая группа создаётся «для обеспечения координации действий функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации Перми» при реализации проекта реконструкции бывшего общежития по ул. Уральской, 110 (историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, возле Цирка).

Председателем рабочей группы предлагается сделать Ольгу Андрианову — заместителя главы администрации города, замом могут назначить начальника департамента градостроительства и архитектуры Марию Норову. В группу также войдут замначальника департамента земельных отношений, и.о. главы администрации Мотовилихинского района и др.

Напомним, в феврале 2023 года администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию здания по ул. Уральской, 110. После завершения работ здесь разместится школа № 146. До конца 2023 года подрядчик должен провести изыскания, разработать и защитить проект. Закончить реконструкцию планируется к концу 2025 года. Стоимость контракта составляет 645,6 млн руб.

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