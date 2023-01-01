Алёна Бронникова В проект строительства пермского спорткомплекса «Энергия» внесены изменения Сумма контракта на монтажные работы увеличится Поделиться Твитнуть

Проект спорткомплекса Энергия

В Перми на ул. Советской, 100 ведётся строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия». На сайте государственной экспертизы 31 марта появилось повторное положительное заключение по проектной документации.

В краевом Министерстве строительства «Новому компаньону» рассказали о том, что повторная проверка касалась достоверности определения стоимости проекта. Положительное заключение было получено 30 марта. Согласно Постановлению российского Правительства от 9 августа 2021 года № 1315, подрядчики могут внести изменения в проектную документацию, чтобы компенсировать рост цен на стройматериалы.

«На основании заключения произойдет увеличение контракта на строительно-монтажные работы в связи с удорожанием материалов. Идет пересчет контракта в рамках лимитов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Проект был подготовлен ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА», застройщиком выступает краевое Управление капитального строительства. Согласно проекту, в спорткомплексе расположатся универсальные спортивные залы, открытая спортплощадка и поле для мини-футбола, внутри построят 25-метровый плавательный бассейн. Общая площадь составляет более 16,9 тыс. кв.м. Одновременно здесь смогут заниматься 250 человек, трибуны рассчитаны на 1000 зрителей.

Строительство ведётся на месте стадиона «Энергия», его планируется завершить в конце 2023 года. Чтобы закончить объект в планируемые сроки, власти внесли поправки к бюджету на увеличение расходов. В конце марта ПАО «Т Плюс» полностью обеспечило его подключение к теплоснабжению.





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