«Т Плюс» обеспечила теплоснабжение нового спорткомплекса «Энергия» в Перми Поделиться Твитнуть

Проект спорткомплекса Энергия

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению нового многофункционального спортивного комплекса на ул. Советская в Дзержинском районе Перми. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 2,028 Гкал/ч. Общая площадь возводимого соцобъекта составляет более 16,9 тыс. кв. м. Вместимость трибун «Энергии» рассчитана на 1000 зрителей.

Для подачи тепла и горячей воды в спорткомплекс «Энергия» построено 20 метров тепловых сетей диаметром 125 мм в двухтрубном исчислении. Теплосетевая инфраструктура возведена по графику для обеспечения продолжения работ на важном муниципальном объекте. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края.

В реконструируемом СК «Энергия» предусмотрены спортивные залы, универсальная открытая спортплощадка с беговой дорожкой на 200 м, поле для мини-футбола. В здании построят 25-метровый плавательный бассейн. Максимальная одновременная загрузка — 250 спортсменов, которые смогут одновременно заниматься здесь разными видами спорта. Будущий спортивный комплекс является одним из приоритетных проектов, которые реализуются к 300-летию Перми.

За 2022 год Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 77,2 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 36,5% (без учета промышленного парового потребителя). Всего обеспечен запуск тепла для 82 зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

В краевой столице энергокомпания подключила к теплу корпус психоневрологического диспансера в Свердловском районе, здание пристройки гимназии № 17, новое общежитие краевого авиатехникума, а также производственных площадей крупнейшего городского банного комплекса.

«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» — https://teplo.tplusgroup.ru/landing/. Здесь представители строительных компаний могут подать заявку на подключение онлайн через специальный интерфейс. Сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. Есть возможность запросить через портал подключений технические условия на подключение и информацию о возможности подключения», — отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.





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