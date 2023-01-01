Елена Синица
На строительство главных краевых объектов в 2023 году дополнительно направят около 5 миллиардов рублей
Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет
Сегодня, 14 февраля, состоялось заседание краевого правительства, на котором глава регионального минфина представила проект поправок в региональный бюджет на 2023-2025 годы.
В частности, поправки предполагают увеличение расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП) в 2023 году на 4 901,4 млн руб., в том числе за счёт перераспределения средств с 2024-го на 2023 год.
Это вызвано необходимостью обеспечить финансирование объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2023 году. В частности, речь идёт о Пермской краевой инфекционной больнице, здании Пермской государственной художественной галереи, многофункциональном спортивном комплексе с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия».
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