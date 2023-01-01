Елена Синица На строительство главных краевых объектов в 2023 году дополнительно направят около 5 миллиардов рублей Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 14 февраля, состоялось заседание краевого правительства, на котором глава регионального минфина представила проект поправок в региональный бюджет на 2023-2025 годы.

В частности, поправки предполагают увеличение расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП) в 2023 году на 4 901,4 млн руб., в том числе за счёт перераспределения средств с 2024-го на 2023 год.

Это вызвано необходимостью обеспечить финансирование объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2023 году. В частности, речь идёт о Пермской краевой инфекционной больнице, здании Пермской государственной художественной галереи, многофункциональном спортивном комплексе с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия».

Помимо этого, выделят дополнительные деньги на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства направят на капитальный ремонт, модернизацию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Пермского края. На это направление в бюджете региона предусматривается 186,5 млн руб. в 2023 году и 610,8 млн руб. — в 2024-м.

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