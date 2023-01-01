Елена Синица В Пермском крае выписали из больницы раненого ножом школьника Он отправлен на амбулаторное лечение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник в Берёзовском муниципальном округе. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Подросток был выписан на амбулаторное лечение», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в Берёзовском округе Пермского края 6 апреля ученик седьмого класса школы в с. Асово пришёл на уроки с ножом. Он напал на своего одноклассника и успел нанести повреждения. Краевое СУ СКР возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На днях Кунгурский городской суд принял решение заключить под стражу семиклассника, который напал на своего сверстника.

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