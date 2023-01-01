Алёна Бронникова В Пермском крае семиклассник напал на ученика школы с ножом Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Берёзовском округе Пермского края 6 апреля ученик седьмого класса школы в с. Асово пришёл на уроки с ножом. Он напал на своего одноклассника и успел нанести повреждения. Краевое СУ СКР возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщает telegram-канал «Пермский край», мальчика оперативно доставили в Кунгурскую больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.





По данным официального сайта следственного комитета, расследование взято на особый контроль. На месте происшествия работают сотрудники ведомства для установления всех обстоятельств и тяжести причинённого вреда здоровью потерпевшего. Должностных лиц, допустивших проникновение в школу виновного с ножом, привлекут к ответственности.





Для оказания психологической помощи одноклассникам и потерпевшему и для выяснения причин нападения на место приехали начальник управления общего и допобразования краевого Минобра Лариса Калинчикова, а также психолог Краевого психологического центра.





В конце 2022 года в одной из школ Индустриального района подростки избили новенькую одноклассницу. Происходящее они записывали на видео.

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