Елена Синица
В Прикамье напавшего с ножом на сверстника школьника отправили в СИЗО
Он пробудет там два месяца
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Кунгурский городской суд принял решение заключить под стражу семиклассника, который напал на своего сверстника с ножом в школе Берёзовского муниципального округа.
Подросток отправлен в СИЗО на два месяца, ему инкриминируется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), пишет «Коммерсант-Прикамье».
Напомним, в Берёзовском округе Пермского края 6 апреля ученик седьмого класса школы в с. Асово пришёл на уроки с ножом. Он напал на своего одноклассника и успел нанести повреждения. Краевое СУ СКР возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Для оказания психологической помощи одноклассникам и потерпевшему и для выяснения причин нападения на место приезжали начальник управления общего и допобразования краевого минобра Лариса Калинчикова, а также психолог Краевого психологического центра.
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