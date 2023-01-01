Елена Синица В Прикамье напавшего с ножом на сверстника школьника отправили в СИЗО Он пробудет там два месяца Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Кунгурский городской суд принял решение заключить под стражу семиклассника, который напал на своего сверстника с ножом в школе Берёзовского муниципального округа.

Подросток отправлен в СИЗО на два месяца, ему инкриминируется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), пишет «Коммерсант-Прикамье».





Напомним, в Берёзовском округе Пермского края 6 апреля ученик седьмого класса школы в с. Асово пришёл на уроки с ножом. Он напал на своего одноклассника и успел нанести повреждения. Краевое СУ СКР возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).





Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Для оказания психологической помощи одноклассникам и потерпевшему и для выяснения причин нападения на место приезжали начальник управления общего и допобразования краевого минобра Лариса Калинчикова, а также психолог Краевого психологического центра.









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