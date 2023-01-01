Максим Артамонов Бывший владелец «Уралкалия» Рыболовлев ликвидирует свою инвесткомпанию в Перми Заявление направлено в налоговую службу Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

sport24.ru

ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом», которое было зарегистрировано в Перми, направило в налоговую службу заявление о ликвидации юридического лица. Заявление было подано 4 апреля. Компания принадлежала российскому миллиардеру, бывшему владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву.

Как отмечает издание «Коммерсантъ-Прикамье», ожидается, что на этой неделе, 12 апреля, налоговая подготовит все необходимые документы.

ИК «Финансовый Дом» была зарегистрирована в 1990-е годы и более 25 лет работала на рынке ценных бумаг. Она занималась брокерским, депозитарным обслуживанием и инвестиционной деятельностью. Компанию контролировал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

В ноябре прошлого года у ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом» были аннулированы лицензии.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что бывший владелец «Уралкалия» в 2023 году увеличил своё состояние на 547 млн долларов.

Дмитрий Рыболовлев занимает в списке «Индекса миллиардеров» 182 место — с начала этого года его доходы увеличились на 547 млн долларов. Сейчас его состояние составляет 10,6 млрд долларов.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что после событий на Украине Рыболовлев увеличил состояние на 100 млн долларов — на тот момент оно составляло 6,7 млрд долларов (плюс 1,5% к началу года).

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