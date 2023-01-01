Максим Артамонов
Состояние миллиардера Дмитрия Рыболовлева в 2023 году выросло на 547 миллионов долларов
Его доходы уже увеличивались после начала спецоперации на Украине
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев в 2023 году увеличил своё состояние на 547 млн долларов. Такие данные приводит агентство Bloomberg.
Согласно данным проекта агентства Billionaires Index («Индекс миллиардеров»), в список богатейших людей вошли 22 россиянина. Самое высокое место, 44-е, занял один из основных владельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин. В список также вошли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, бенефициар Группы НЛМК Владимир Лисин и другие. Дмитрий Рыболовлев занимает в списке 182 место — с начала этого года его доходы увеличились на 547 млн долларов. Сейчас его состояние составляет 10,6 млрд долларов.
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