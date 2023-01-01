Максим Артамонов Состояние миллиардера Дмитрия Рыболовлева в 2023 году выросло на 547 миллионов долларов Его доходы уже увеличивались после начала спецоперации на Украине Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

newsko.ru

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев в 2023 году увеличил своё состояние на 547 млн долларов. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

Согласно данным проекта агентства Billionaires Index («Индекс миллиардеров»), в список богатейших людей вошли 22 россиянина. Самое высокое место, 44-е, занял один из основных владельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин. В список также вошли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, бенефициар Группы НЛМК Владимир Лисин и другие. Дмитрий Рыболовлев занимает в списке 182 место — с начала этого года его доходы увеличились на 547 млн долларов. Сейчас его состояние составляет 10,6 млрд долларов.

Напомним, в марте 2022 года стало известно , что после событий на Украине Рыболовлев увеличил состояние на 100 млн долларов — на тот момент оно составляло 6,7 млрд долларов (плюс 1,5% к началу года).





Кроме того, в мае 2022 года Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В их числе оказались дочери Дмитрия Рыболовлева Екатерина (1989) и Анна (2001). Сумма их наследства на тот момент оценивалась в 6,6 млрд долларов. Таким образом, доля каждой составляет 3,3 млрд долларов.





В 1990–2000-х годах Рыболовлев был фактическим владельцем «Уралкалия», а с 2011 года — основным владельцем футбольного клуба «Монако». Сейчас миллиардер занимается инвестициями в искусство.









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