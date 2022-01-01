Елена Синица Дочери пермского миллиардера попали в рейтинг Forbes Сумма наследства дочерей Дмитрия Рыболовлева оценивается в 6,6 млрд долларов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В их числе и дочери Дмитрия Рыболовлева.

У Рыболовлева две дочери — Екатерина (1989) и Анна (2001). Сумма их наследства оценивается в 6,6 млрд долларов. Таким образом, доля каждой составляет 3,3 млрд долларов.





Сообщается, что Екатерина Рыболовлева замужем за латиноамериканским политиком и бизнесменом Хуаном Сартори, который с 2019 года является сенатором в Уругвае.





Екатерина не работает, но состоит в совете директоров футбольного клуба «Монако», принадлежащего Дмитрию Рыболовлеву.





Анна Рыболовлева окончила школу в Швейцарии, живёт в Женеве с матерью, учится на юриста на третьем курсе одного из швейцарских вузов. Сейчас стажируется по специальности в местной компании.





Всего в рейтинг вошли 52 наследника. В сумме они унаследуют 268 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.