Бывший владелец «Уралкалия» после событий на Украине увеличил состояние на 100 млн долларов Девять российских миллиардеров получили прибыль с начала года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

newsko.ru

Согласно оценке Forbes, по крайней мере девять российских миллиардеров смогли увеличить своё состояние после начала военной операции на Украине, обвала рубля и введения санкций. Авторы исследования сравнили рейтинг миллиардеров на 1 января, 24 февраля и 4 марта 2022 года.

В списке «заработавших» значится бывший владелец березниковского предприятия «Уралкалий», а ныне владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев. По данным издания, после 20 февраля его состояние возросло на 100 млн долларов и составляет сейчас 6,7 млрд долларов (плюс 1,5% к началу года). Как отмечает РБК, публикующее исследование, миллиардер в настоящее время инвестирует в основном в искусство.

Лидером списка по чистой прибыли стал Дмитрий Каменщик. Активы владельца аэропорта Домодедово с начала года выросли на 700 млн долларов, 600 млн заработал основной владелец разработчика антивирусов и систем интернет-безопасности «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

По 200 млн долларов с начала года заработали Аркадий Ротенберг, Игорь и Дмитрий Бухманы, Рубен Варданян.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.