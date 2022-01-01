Елена Синица У инвесткомпании Дмитрия Рыболовлева аннулированы лицензии ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом» работала на рынке ценных бумаг в течение 25 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

sport24.ru

У ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом» аннулированы лицензии. Соответствующие записи появились в ЕГРЮЛ в августе и ноябре. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Эта компания работала на рынке ценных бумаг в течение 25 лет. Она занималась брокерским, депозитарным обслуживанием и инвестиционной деятельностью. Компанию контролировал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.





Осенью прошлого года появилась информация, что ЗАО «ИК Финансовый Дом» сворачивает деятельность. Позднее было создано новое юрлицо — ООО «ИК Финдом». Оно в ноябре прошлого года получило лицензии на дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. На сегодняшний день компания по факту продолжает дело ЗАО в части развития клиентского бизнеса.

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