Максим Артамонов В Перми в саду им.Гоголя установят памятник Петру Соболевскому, а остановку Розалии Землячки переименуют в «Сквер им. Калачникова» Такое решение принял совет по топонимике Поделиться Твитнуть

Фото: Зинаида Токарева

В Перми на заседании Общественного совета по топонимике при главе Перми были поддержаны предложения по установке новых памятнтных объектов и присвоению новых названий одной из улиц Перми и остановке общественного транспорта

Одним и главных вопросов заседания стало предложение общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района Перми переименовать остановку «Улица Розалии Землячки» в «Сквер им. Калачникова». Для обсуждения этого вопроса на заседание пришли депутаты гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев и Сергей Медведев. Они выступили против, поскольку считают, что изменение названия остановки — это попытка стереть из истории Перми имя Землячки, которая много сделала для города в советские годы. Однако члены совета, несмотря на эти аргументы, проголосовали за .

Члены совета решили, что в саду им.Гоголя появится памятник инженеру и учёному Петру Соболевскому. Ранее с предложением об установке такого объекта выступило АО «Газпром газораспределение Пермь». Соболевский работал на заводе в посёлке Пожва Пермской губернии, где запустил первую в России систему газового освещения производственных помещений. После этого была создана основа организации такой системы освещения по всей стране. Новый объект будет состоять из самого памятника учёному и пяти газовых фонарей.

Финансирование создания и установки новой скульптуры возьмёт на себя структура группы «Газпром межрегионгаз» — АО «Пермгазтехнология». Необходимые средства планируется перечислить в виде благотворительного взноса в краевой благотворительный фонд «Губерния». Сумма не уточняется.

Совета по топонимике также поддержал предложение Пермского порохового завода об установке бюста первому гендиректору Научно-производственного объединения им. Кирова Леониду Козлову. Бюст установят в сквере ДК им. Кирова.

С инициативой о присвоении названия новой улице, расположенной в Свердловском районе Перми, в честь героя Отечественной войны 1812 года Николая Теплова выступил депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников. Это предложение было поддержано.

Кроме того, на Аллее доблести и славы появятся три новые имени: первого пермского наместника, и генерал-губернатора Евгения Кашкина, ректора Пермского госуниверситета, учёного-зоолога Александра Букирёва, а также первого губернатора Пермской области Геннадия Игумнова.

Историческая аллея пополнится двумя памятными плитами: в честь открытия в 1923 году в Перми Дома работников просвещения (Дом учителя) и Александровской больницы (Пермская краевая клиническая больница) в 1833 году.

На Аллее труда будет увековечено создание в конце XIX века Пермской бактериологической лаборатории Пермского губернского земства («Биомед»).

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