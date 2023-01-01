Максим Артамонов Страсти по Розалии В Перми переменуют остановку «Улица Розалии Землячки» в «Сквер имени конструктора Юрия Калачникова» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В пятницу, 7 апреля, состоялось заседание Совета по топонимике при главе Перми, на котором был рассмотрен вопрос о переименовании остановки общественного транспорта «Улица Розалии Землячки» в Мотовилихе в «Сквер имени конструктора Юрия Калачникова». Члены совета решили изменить название остановки, и теперь в Перми сквер и остановка будут носит имя знаменитого в советские годы конструктора вместо революционерки.

Контекст

История с пристальным вниманием к маленькой улице, на которой находятся менее 10 домов, началась ещё в 90-е. Споры возобновились в конце прошлого года, когда по решению совета по топомнимике скверу между улицами Лебедева, Землячки и Уральской было присвоено имя Калачникова. В марте этого года некие общественные активисты выступили с предложением о переименовании также и остановки. Авторы инициативы организовали опрос общественного мнения. Что это за активисты, каким образом и где будет проводится опрос, тогда не уточнялось. Как бы то ни было, тема с названиями общественных пространств вновь обрела актуальность и стала обсуждаться горожанами.

Следом за этим предложением депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев обратился к мэру Алексею Дёмкину, выразив обеспокоенность тем, что остановку на ул. Уральской в Мотовилихе планируется переименовать в «Сквер имени конструктора Калачникова». Сторожев считает, что переименование городских объектов связано с желанием стереть память о советском и революционном прошлом и «искусственно столкнуть имена двух достойных людей: видного общественного и политического деятеля времён становления советского государства Розалии Землячки и известного конструктора Юрия Калачникова».

В качестве альтернативного варианта депутат предложил увековечить память Калачникова, назвав в его честь одну из улиц в новых кварталах Перми и установив мемориальную доску на доме, где он жил. К слову сказать, такая доска уже есть — как раз на доме, где жил знаменитый конструктор в течение 28 лет, с 1970 по 1998 годы.

Мемориальная доска, посвящённая Юрию Калачникову, установлена на доме №12 по улице Розалии Землячки

Максим Артамонов

На протяжении нескольких лет некоторые члены совета по топонимике и отдельные краеведы предринимали попытки переименовать эту улицу и ряд других, которые были названы в честь пермских революционеров и деятелей коммунистического движения.

Например, первой в Перми была переменована улица Карла Маркса — в 1998 году ей вернули историческое название Сибирская. Затем, через 11 лет, улице Коммунистической вернули прежнее название — Петропавловская, а в 2010 году Большевистская стала вновь Екатерининской. Последнее крупное переменование случилось в 2012 года, когда улице Орджоникидзе по инициативе Пермской епархии было возвращено название Монастырская. В том же году улицу Кирова переименовали в Пермскую.

Позиции сторон

«Новый компаньон» решил узнать мнения членов Совета по топонимике и других пермяков, связанных с историей Перми и преобразованием городской среды, о том, как они относятся к попыткам изменить название остановки, которая носит имя Розалии Землячки.

По словам градозащитника Дениса Галицкого, остановки всегда назывались по близлежащим объектам, и никто никогда даже в шутку не предлагал назвать остановку отвлечённо.

«Переименование остановок менее болезненно, чем реальных объектов (улиц, домов культуры и пр,), так что я не вижу ничего плохого, чтобы дать остановке имя какого-то другого ближайшего объекта, а не сквера Землячки. Я когда-то в шутку (но на самом вполне серьёзно!) предлагал убрать из названия сквера или слово Розалия или слово Землячка. Сквер Розалии звучит романтично, а Сквер Землячки посвящён женщинам Земли Пермской — никакой связи с революционеркой, а навигация в городе сохранится. Я и сейчас готов внести это предложение», — отметил Галицкий.

Максим Артамонов

Накануне заседания Совета по топонимике председатель регионального отделения Союза журналистов Игорь Лобанов, который входит в состав Совета, сказал, что «обеими руками» выступает за переименование «хотя бы остановки» и сожалеет о том, что «существующие в нашем городе правила не позволяют переименовывать улицы».

Он считает, что имя Розалии Землячки «давно раздражает знатоков истории — из-за ее особой жестокости и цинизма по отношению к соотечественникам в годы Гражданской войны». По его мнению, «это не тот человек, в честь которого следовало бы называть улицы».

В то же время он признаёт, что название улицы за десятилетия прижилось, и для абсолютного большинства пермяков звучит привычно и даже красиво, и не несёт в себе никакого политического смысла.

Лобанов поддержал инициативу с переименованием остановки в «Сквер имени конструктора Юрия Калачникова» и считает, что это было бы оптимальным решением по многим причинам.

«Во-первых, этот человек внес огромный вклад в укрепление обороноспособности России, и чем больше его имя будет звучать, тем лучше — страна должна знать своих героев. Во-вторых, надо разъяснять пермякам, что здесь нет ошибки и речь идет именно об оружейнике Калачникове из Перми, а не о его тёзке Калашникове из Ижевска. Оба являются создателями уникальной военной техники. Это два великих конструктора, но это разные люди, чьи фамилии (так уж совпало) оказались созвучны. Поэтому и сквер имени Калачникова, и соответствующая остановка — это эффективный способ продвижения его имени», — рассказал Лобанов, напомнив, что сам знаменитый конструктор жил в доме, который находится в непосредственной близости и от остановки, и от сквера его имени.

Председатель Совета Рабочего посёлка, общественная активистка Анастасия Мальцева, которая уже на протяжении многих лет занимается созданием Соцгородка в Мотовилихе, напомнила, что в советские годы Землячка была влиятельным партийным работником. Поэтому не нужно переименовывать остановку, названную в её честь.

«Её вес и авторитет позволили не только сохранить Мотовилихинские заводы, судоремонтный завод, но и дали Перми дополнительное финансирование и поддержку в очень тяжёлых социально-экономических условиях. Колчак, отступая из Перми [во время Гражданской война — Прим.ред], взорвал этот завод и поджёг Каму нефтью. В общем, постарался, чтобы у пермяков остались одни развалины, как после некоторых членов совета по топонимике», — добавила Мальцева.

Доцент кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев в беседе с «Новым компаньоном» напомнил, что сквера имени Розалии Землячки в Перми не существовало — его назвали так сами пермяки, потому что там есть одноимённая улица. Когда поменяли название сквера, актуализировался и вопрос по названию остановки.

Максим Артамонов

«Это не политическое решение, а техническое, я бы так сказал. В данном случае речь идёт не о 300-летии Перми. Любое название остановки — это вопрос не увековечения памяти кого-либо, а определённая навигационная точка, которая должна быть удобна пассажирам, — говорит Нечаев. — Здесь не идёт речи о том, чтобы кого-то увековечивать. Я знаю, что существуют определённые группы людей, которые требуют замены названия улицы Землячки. Но, во-первых, у нас вообще-то вся Мотовилиха названа в честь революционеров. Во-вторых, любое переименование улиц тянет за собой ряд правовых последствий и создаёт неудобства жителям Перми».

Историк считает, что в этом вопросе нужно исходить из здравого смысла.

«Пермь начала XX века — это 28 улиц и три площади и 5.5 кв км. Сейчас у нас 803 кв км и 1500 улиц. Надо хорошо подумать о том, готовы ли мы к этому подвигу — переименованиям всего советского во что-то другое, потому что для этого нужно всем улицы. У нас последние пять лет идёт массовая застройка города, рождаются новые микрорайоне, появились улицы Татищева, Де Геннина. Это свидетельствует о том, что пермяки знают своё историческое прошлое, помнят о тех людях, которые внесли огромный вклад в развитие нашего города и края. Мне кажется, что такой путь наиболее целесообразный и правильный. Это моя позиция — пермяка, который живёт в этом городе и исходит из интересов пермяков », — сказал Нечаев.

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