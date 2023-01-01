Алёна Бронникова Пермский депутат просит мэра не переименовывать остановку в Мотовилихе Он уверен, что переименования городских объектов связаны с желанием стереть память о советском и революционном прошлом Поделиться Твитнуть

Геннадий Сторожев

Константин Долгановский

Депутат Пермской гордумы Геннадий Сторожев обратился к мэру Алексею Дёмкину на своей странице «ВКонтакте». Он выразил обеспокоенность тем, что Общественный совет по топонимике остановку на ул. Уральской в Мотовилихе «Улица Розалии Землячки» планирует переименовать в «Сквер имени конструктора Калачникова».

«Уважаемый Алексей Николаевич! В преддверии 300-летия города с богатым историческим прошлым происходит совершенно недопустимая война с наименованиями знаковых объектов Перми, сложившимися годами. По сообщениям СМИ, инспирировано, как можно думать, обращение о переименовании теперь уже остановки общественного транспорта с очередной отменой имени Розалии Землячки. Видимо, в дальнейшем следует ожидать и переименование улицы», — написал депутат.

Он уверен, что переименования городских объектов связаны с желанием стереть память о советском и революционном прошлом. И считает недопустимым «искусственное сталкивание имён двух достойных людей: видного общественного и политического деятеля времён становления советского государства Розалии Землячки и известного конструктора Юрия Калачникова».

Сторожев предлагает увековечить память Калачникова, назвав в его честь одну из улиц в новых кварталах Перми и установив мемориальную доску на доме, где он жил.

Розалия Землячка известна как адепт «красного террора».

Разговоры об изменении названия улицы Розалии Землячки в честь конструктора «Мотовилихинских заводов» Калачникова ведутся уже давно. В конце 2022 года скверу между улицами Лебедева, Землячки и Уральской было решено присвоить имя Калачникова. Долгие годы пермяки называли этот сквер в честь революционерки, хотя официального названия он не имел. На днях стало известно о том, что и остановке общественного транспорта планируется дать имя пермского конструктора.

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