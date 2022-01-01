Максим Артамонов В Перми сквер на ул. Розалии Землячки будет носить имя конструктора Юрия Калачникова Решение принял совет по топонимике при главе города Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Скверу в Мотовилихинском районе, который расположен между улиц Лебедева, Розалии Землячки и Уральской, будет присвоено имя пермского конструктора Юрия Калачникова. С такой инициативой на заседании Совета по топонимике при главе Перми 29 декабря выступил управляющий директор ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин.

Это решение было поддержано членами совета. Причём само заседание было закрыто для прессы. В пресс-службе мэрии «Новому компаньону» не смогли уточнить, с чем это связано.

Долгие годы у сквера не было официального названия. В быту пермяки называли его в честь революционерки Розалии Землячки. В сквере будет установлена информационная табличка. Большую часть жизни Юрий Калачников прожил в расположенном рядом со сквером доме по ул. Землячки, 12.

Калачников работал на Пермском машиностроительном заводе им. Ленина (сейчас — ПАО «Мотовилихинские заводы»). В 1965 году был назначен главным конструктором завода и возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения до 1995 года. Основную работу Юрий Калачников сочетал с научно-преподавательской деятельностью, был награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, является лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР. Под его руководством были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня.

Кроме этого, члены совета поддержали решение присвоить детской школе искусств №13 имя композитора Дмитрия Кабалевского и установить на бульваре по ул. Советской Армии в Индустриальном районе бюст знаменитому нефтянику Вениамину Сухареву.

На этом же заседании совета было решено присвоить имя пермского историка Георгия Чагина новой улице в Мотовилихинском районе Перми, а также переименовать Площадь Европы у Речного вокзала в Площадь трёх столетий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.