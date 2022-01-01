Максим Артамонов В Перми появится улица Георгия Чагина, а сквер на улице Розалии Землячки получит официальное название Соответствующее решение может принять совет по топонимике Поделиться Твитнуть

В Перми может появиться новая улица — «Профессора Чагина». С такой инициативой выступил Пермский государственный национальный исследовательский университет. Такое название может получить одна из новых улиц в Мотовилихинском районе Перми.

Это решение чиновники планируют принять на заседании Общественного совета по топонимике при главе Перми 29 декабря.

Георгий Николаевич Чагин (1944—2018) — известный советский и российский историк, этнолог и краевед. Автор свыше 500 научных и популярных публикаций, в том числе около 40 монографий. Заведующий кафедрой древней и новой истории России Пермского университета (1995—2018). За выдающийся вклад в изучение истории Чердынского района, развитие краеведения и музейного дела ему посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Чердынского муниципального района».

Впервые с инициативой увековечить память пермского учёного выступил губернатор. В сентябре 2020 года он заявил, чтт перед мэрией Перми поставлена задача найти улицу, которая будет присвоено имя Георгия Чагина. Также было предложение установить звезду на пермской «Аллее славы».

Интересно, что в повестке Совета по топонимике также утверждение и других решений по увековечиванию памяти известных пермяков. Например, детской школе искусств №13 предлагается присвоить имя композитора Дмитрия Кабалевского. А на бульваре по улице Советской Армии в Индустриальном районе планируется утвердить решение об установке бюста знаменитому нефтянику Вениамину Сухареву.

Также у сквера по улице Розалии Землячки может появится официальное название — сквер имени Юрия Калачникова. бывшего главного конструктора Пермского машиностроительного завода им. Ленина (сейчас — АО «Мотовилихинские заводы»).

А Площадь Европы у Речного вокзала может получить название Площадь трёх столетий.





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