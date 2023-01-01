Максим Артамонов В Перми в саду Гоголя могут установить памятник российскому инженеру Петру Соболевскому Работы по созданию объекта профинансирует структура Газпрома Поделиться Твитнуть

Фото: Материалы к заседанию Совета по топонимике

Члены совета по топонимике при главе Перми, который состоится 7 апреля, рассмотрят вопрос об установлении памятника учёному и изобретателю Петру Соболевскому. С предложением об установке такого объекта выступило АО «Газпром газораспределение Пермь». Если это предложение будет одобрено, то новый памятник появится в саду им. Н. В. Гоголя. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным материалов к заседанию совета, на которые ссылается издание, Соболевский работал на заводе в посёлке Пожва Пермской губернии, где запустил первую в России систему газового освещения производственных помещений. После этого была создана основа организации такой системы освещения по всей стране. Предполагается, что объект будет состоять из самого памятника ученому и пяти газовых фонарей.

Финансирование по созданию и установке новой скульптуры возьмёт на себя структура группы «Газпром межрегионгаз» — АО «Пермгазтехнология». Необходимые средства планируется перечислить в виде благотворительного взноса в краевой благотворительный фонд «Губерния». Однако какова будет сумма, не уточняется. Сам объект создается в честь 300-летнего юбилея города.

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