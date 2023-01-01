Максим Артамонов В Перми предложили переименовать остановку «Улица Розалии Землячки»

Ей хотят присвоить имя конструктора Юрия Калачникова Поделиться Твитнуть

Фото: Google Maps

В общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение о переименовании остановки общественного транспорта «Улица Розалии Землячки», которая находится в Мотовилихе на ул. Уральская, в «Сквер имени конструктора Калачникова». Об этом сообщает интернет-газета «Текст».



По данным издания, сейчас авторы инициативы проводят опрос общественного мнения по поводу этого предложения. Что это за активисты, каким образом и где проводится опрос, не уточняется.



«Новый компаньон» обратился за комментарием к члену совета по топонимике Игорю Лобавнову. Он высказался в поддержку этой инициативы.

«Это было бы оптимальным решением по многим причинам. Во-первых, этот человек внёс огромный вклад в укрепление обороноспособности России, и чем больше его имя будет звучать, тем лучше — страна должна знать своих героев. Во-вторых, надо разъяснять пермякам, что здесь нет ошибки и речь идёт именно об оружейнике Калачникове из Перми, а не о его тезке Калашникове из Ижевска. Оба являются создателями уникальной военной техники. Это два великих конструктора, но это разные люди, чьи фамилии (так уж совпало) оказались созвучны. Поэтому и сквер имени Калачникова, и соответствующая остановка — это эффективный способ продвижения его имени. Наконец, он жил в доме, который находится в непосредственной близости и от остановки, и от сквера его имени», — рассказал Лобанов.



Напомним, в конце декабря прошлого года скверу в Мотовилихинском районе, который расположен между улиц Лебедева, Розалии Землячки и Уральской, присвоили имя пермского конструктора Юрия Калачникова. С такой инициативой выступил управляющий директор ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин. Решение было поддержано членами совета.

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