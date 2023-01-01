Алёна Бронникова В Перми произошёл пожар у отеля «New Star» Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми загорелось одноэтажное здание, пристроенное с правой стороны к отелю «New Star» на ул. Газеты Звезда, 38б. В пресс-службе МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет.

Информация о задымлении поступила пожарным 7 апреля в 15:45. На место выехали девять единиц техники и 43 сотрудника пожарно-спасательной службы. Было установлено, что горит утеплитель в кровле здания. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.





Ранее «Новый компаньон» рассказывал о ночном пожаре в многоквартирном доме Кизела. Причиной возгорания стал поджог. Обошлось без жертв. Позже в одной из групп «ВКонтакте» появилась информация о том, что глава Кизела Андрей Родыгин помог соседям выбраться из горящего дома.

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