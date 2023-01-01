Максим Артамонов В ночь на 7 апреля в Прикамье неизвестные в подъезде жилого дома устроили поджог Сгорели два велосипеда, коляска и автомобильные покрышки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 00:20 7 апреля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Макаренко, 6 в Кизеле.

Выехавшие по вызову сотрудники МЧС на месте установили, что в результате пожара сгорели два велосипеда, коляска и две автомобильные покрышки. Кроме этого, были повреждены стена и лестница на первом этаже подъезда.

Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Ущерб устанавливается. Пострадавших нет.

В ведомстве пояснили, что причиной пожара стал поджог. Другие подробности не сообщаются.

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