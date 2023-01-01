Максим Артамонов В спасении людей на пожаре в Кизеле отметился местный глава Родыгин Чиновник помог людям эвакуироваться из здания Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Мой город Кизел"

Глава Кизела Андрей Родыгин в ночь на 7 апреля помог жителям многоквартирного дома, в подъезде которого произошёл пожар, эвакуироваться из здания. Об этом сообщается в паблике «Мой город Кизел» ВКонтакте.

Как отмечается в сообщении, дым от пожара в подъезде начал проникать в квартиры, и до приезда спасателей чиновник разбудил соседей и помог им выбраться на свежий воздух.

Авторы поста в паблике призвали горожан к бдительности, потому что по Кизелу «ходит компания и поджигает подъезды и двери». По данным пользователей соцсетей, только в ночь на 7 апреля в м/р Южный было минимум два поджога.

Напомним, в ночь на 7 апреля в Кизеле по ул. Макаренко, 6 неизвестные в подъезде жилого дома устроили поджог. В результате сгорели два велосипеда, коляска и автомобильные покрышки. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Спасатели помогли выбраться из горящего дома двум жителям.

Сейчас устанавливается причинённый ущерб.

В начале января этого года в Кизеле случилась другая проблема: были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый заключён не был. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.





После публикаций в СМИ, вмешательства прокуратуры и краевых властей администрация Кизела и автобусный перевозчик заключили контракт на пассажирские перевозки до конца февраля. Губернатор Махонин публично отчитал главу Кизела за транспортный коллапс в городе.

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