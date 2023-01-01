Максим Артамонов
В спасении людей на пожаре в Кизеле отметился местный глава Родыгин
Чиновник помог людям эвакуироваться из здания
Глава Кизела Андрей Родыгин в ночь на 7 апреля помог жителям многоквартирного дома, в подъезде которого произошёл пожар, эвакуироваться из здания. Об этом сообщается в паблике «Мой город Кизел» ВКонтакте.
Как отмечается в сообщении, дым от пожара в подъезде начал проникать в квартиры, и до приезда спасателей чиновник разбудил соседей и помог им выбраться на свежий воздух.
Авторы поста в паблике призвали горожан к бдительности, потому что по Кизелу «ходит компания и поджигает подъезды и двери». По данным пользователей соцсетей, только в ночь на 7 апреля в м/р Южный было минимум два поджога.
Напомним, в ночь на 7 апреля в Кизеле по ул. Макаренко, 6 неизвестные в подъезде жилого дома устроили поджог. В результате сгорели два велосипеда, коляска и автомобильные покрышки. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Спасатели помогли выбраться из горящего дома двум жителям.
Сейчас устанавливается причинённый ущерб.
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