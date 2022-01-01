Город в Пермском крае остался без автобусного сообщения Транспорт в Кизеле не будет ходить до 12 января Поделиться Твитнуть

Автостанция. Фото: паблик "Мой город - Кизел" ВКонтакте

В Кизеле с 9 января были отменены все городские автобусные маршруты. На это обратили внимание местные жители в соцсетях. Они сообщили, что сейчас остался только губахинский маршрут и также продолжат работать школьные автобусы.

Глава Кизела Андрей Родыгин в соцсетях пояснил, что 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй». Однако срок действия контракта истек 8 января этого года, а новый не был заключён.

По словам перевозчиков, основная причина отказа — снижение пассажиропотока из-за перехвата пассажиров «бомбилами».

Родыгин добавил, что в декабре прошлого года местная администрация объявила конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, но на него никто не заявился. Сейчас заявки принимаются до 12 января. Таким образом, автобусы не будут ходить до этой даты. В связи с ситуацией в администрации Кизела извинились перед жителями и сказали, что вопрос находится «на особом личном контроле» главы, так как «имеет социальную важность».

Чиновник также обратился к таксистам и водителям, занимающимся частным извозом. Родыгин попросил их «не спекулировать на ситуации и не завышать цены».

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