Максим Артамонов Пермский краеведческий музей соберёт макет скелета трогонтериевого слона Экспонат разместят в музее «Пермский период» Поделиться Твитнуть

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова рассказала, что в Перми будет собран макет скелета трогонтериевого слона, останки которого на протяжении нескольких лет откапывали под Оханском. Он станет центральным интерактивным экспонатом нового музея «Пермский период». Об этом она сообщила на встрече с журналистами.

Как уточняет 59.ru, сейчас учреждение ищет подрядчиков, у которых в перспективе краеведческий музей будет заказывать сборку скелета трогонтериевого слона, — говорит Татьяна Вострикова. —

"Это будет научная реконструкция макета один к одному. Мы зафиксировали, что оригинальные предметы из раскопок нам важно сохранить для науки, для учёных. Они достаточно в ветхом состоянии, и мы не можем их беспощадно отдать в сборку макета в полный рост. Но в общемировой и российской практике есть такой приём: делаются анатомические слепки оригинальных предметов и собирается макет — такой, как, например, известный пермский мамонт", — рассказала Вострикова.

Она пояснила, что скелет будет собран в полный рост и станет в полтора раза больше известного пермского мамонта. А фрагменты костей древнего животного, которые были найдены на раскопках, сохранят для научно-исследовательских целей. Их также будут экспонировать в раскладке, то есть в горизонтальном положении.

Макет древнего животного выставят в будущем музее «Пермский период», однако место для него пока не определено. Изначально этот музей планировалось создать на территории бывшего музея Завода Шпагина, однако позже власти изменили эти планы.

Кроме этого, краеведческий музей вновь начнёт проводить палеонтологические экспедиции, и уже в следующем году будет организована поездка в Ильинский район. По предположению учёных, там может оказаться много находок.

Напомним, работники Пермского краеведческого музея ведут раскопки трогонтериевого слона с 2013 года. В 2018 году в Оханском районе был найден гигантский бивень более 3 м в длину. Эта находка стала самым крупным бивнем слона из всех найденных в России. В 2020 году экспедиции удалось обнаружить еще две кости. В декабре прошлого года пресс-служба краевого минкульта анонсировала выставку бивня.

Тема знаменитой находки нашла своё отражение в культуре. Пермский исполнитель Константин Завалин сочинил песню «Трогонтериевый слон», а режиссёр Мила Кудряшова сняла документальный фильм «Древности Пермского края. Оханский слон», который показали на IV Международном кинофестивале SIFFA-2019 в Сочи.

Трогонтериевый слон (лат. Mammuthus trogontherii), или степной мамонт, жил 1,5 млн лет назад, а самые поздние такие слоны жили бок о бок с мамонтами. Трогонтериевые слоны относятся к семейству элефантидов, они жили в Северной Азии, где было не так холодно, как сейчас, а затем распространились по всему Северному полушарию, добравшись до Центрального Китая и даже Испании.

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