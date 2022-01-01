Максим Артамонов В Музее пермских древностей впервые выставят гигантский бивень трогонтериевого слона Его нашли в Оханском районе в 2018 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства культуры Пермского края

С 6 декабря пермяки и гости города смогут увидеть гигантский бивень трогонтериевого слона, найденный в ходе палеонтологической экспедиции в 2018 году. Уникальную находку выставят в Музее пермских древностей. Об этом сообщает пресс-служба краевого минкульта в социальных сетях.

Длина сохранившейся части бивня трогонтериевого слона составляет 3 м 15 см (длина целого бивня была примерно 3 м 25 см), диаметр — около 20 см: Для трогонтериевых слонов это почти предельный размер бивня.

Как пояснили в минкульте, камеральная обработка бивня длилась более трёх лет.

«Находку очищали от грунта, просушивали, пропитывали специальным клеевым составом. С 6 декабря гигантский бивень трогонтериевого слона могут увидеть посетители Музея пермских древностей», — отметили в ведомстве.

Напомним, работники Пермского краеведческого музея ведут раскопки трогонтериевого слона с 2013 года. В 2018 году в Оханском районе был найден гигантский бивень более 3 м в длину. Эта находка стала самым крупным бивнем слона из всех найденных в России. В 2020 году экспедиции удалось обнаружить малую и большую кости трогонтериевого слона.

Тема знаменитой находки нашла своё отражение в культуре. Пермский исполнитель сочинил песню "Трогонтериевый слон", а режиссёр Мила Кудряшова сняла документальный фильм «Древности Пермского края. Оханский слон», который показали на IV Международном кинофестивале SIFFA-2019 в Сочи.

Трогонтериевый слон (лат. Mammuthus trogontherii), или степной мамонт, жил 1,5-0,2 млн лет назад, а самые поздние такие слоны жили бок о бок с мамонтами. Трогонтериевые слоны относятся к семейству элефантидов, они жили в Северной Азии, где было не так холодно, как сейчас, а затем распространились по всему Северному полушарию, добравшись до Центрального Китая и даже Испании.

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