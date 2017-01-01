Документальный фильм об оханском слоне показали на сочинском международном кинофестивале

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Фильм режиссера Милы Кудряшовой «Древности Пермского края. Оханский слон» показали на IV Международном кинофестивале SIFFA-2019, который проходил с 16 по 20 ноября в Сочи.

Съемки фильма команды киностудии «Новый курс» проходили летом 2017 года во время экспедиции Пермского краеведческого музея на местонахождение трогонтериевого слона в Оханском районе. В фильме рассказывается об удивительном научном открытии пермских палеонтологов, которое изменило жизнь нескольких близлежащих сел и даже краевой столицы.

Премьера фильма состоялась в Польше на конференции молодых палеонтологов весной 2018 года. Российская премьера прошла в рамках международного кинофестиваля «Флаэртиана» в сентябре 2018 году.