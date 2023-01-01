Алёна Бронникова Минимущества Прикамья оспорило решение суда по забору на участке у Коммунального моста По кварталу №5 будет назначено новое заседание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущества Пермского края смогло обжаловать в кассационном суде решение Арбитражного и апелляционного судов по поводу изъятия ограждения у конкурсного управляющего бывшего арендатора участка ООО «Авенида». Речь идёт о квартале №5 у Коммунального моста, ограниченного улицами Попова, Окулова, Осинской и Монастырской. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства.

Ранее эту территорию арендовала обанкротившаяся компания «Авенида» для строительства жилого дома с музеем Пастернака и подземной автостоянкой. В 2017 году краевые власти изъяли эту площадку для размещения на ней оперного театра на основании решения Арбитражного суда. Так как не удалось доказать принадлежность ограждения на этом участке бывшему застройщику, суд постановил, что оно не входит в состав изымаемого имущества. Конкурсный управляющий решил демонтировать забор, который власти города относят к части ансамбля и хотят благоустроить к 300-летнему юбилею Перми.

Министерство не согласилось с решением арбитража и обратилось в апелляционный суд. Однако и эта инстанция оказалась на стороне ответчика. С обжалованием решения власти обратились в кассационный суд, который не согласился с нижестоящими судами и вернул дело на новое рассмотрение.

«Новый компаньон» писал об изъятии краевым министерством имущества и градостроительной деятельности трёх земельных участков у застройщика ООО «Авенида». Судебное разбирательство длилось больше года.

Также сообщалось, что пустующий квартал у Камского моста в Перми могут застроить жильём.

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